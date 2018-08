Greißlersterben kaum aufzuhalten

Billig, billiger, am billigsten! Der unappetitliche Kampf um die günstigsten Lebensmittel-Preise kostet eine Menge Opfer. Eines davon sind die kleinen Nahversorger in den Regionen. Schon jede dritte Gemeinde in der Steiermark steht heute ohne Greißler da, erst am Montag musste jener in Schwanberg Konkurs anmelden.