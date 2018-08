Frau Bauleiter klagt nach Kündigung

Ihr Ex-Arbeitgeber argumentierte dagegen mit einer betrieblichen Umstrukturierung als Kündigungsgrund. Auch sei sie überdurchschnittlich oft im Krankenstand gewesen. Die erste öffentliche Verhandlung fand am 18. Juli am statt, die zweite am 23. August, also am vergangenen Donnerstag: Der zuständige Richter vertagte erneut, bestätigte LG-Sprecher Peter Egger. Beide Parteien nahmen nun Gespräche über einen möglichen Vergleich auf.