Linzer Forscher digitalisieren den Fertighausbau

Die auf Holz zugeschnittene Forschungseinrichtung Wood K Plus ist im Science-Park der Linzer Kepler-Uni in der Altenberger Straße 69 angesiedelt, genauso wie das Linz Center of Mechatronics, das beim im März angelaufenen Projekt ebenfalls an Bord ist. Nur der dritte im Bunde, das Institut für Produktionswirtschaft und Logistik der Uni für Bodenkultur, ist in Wien und damit nicht gleich ums Eck.