Unterstützung für Kinder in Armut

„Natürlich wollen wir den Landsleuten auf dem Weg aus der Armut bestmöglich zur Seite stehen. Mehr als 100 Angebote zur Unterstützung, die von Bundes- und Landesseite bereitgestellt werden, gibt es. Wichtig ist: Für Armut braucht man sich nicht zu schämen, jeder sollte in so einem Fall Hilfe in Anspruch nehmen“, betont VP-Abgeordnete Doris Schmidl. Alle Informationen findet man unter www.sozialinfo.noe.gv.at