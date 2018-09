S Pen: So praktisch ist Samsungs smarter Stift

Fernsteuerung

Die Bluetooth-Verbindung zwischen Note 9 und Stift ermöglicht darüber hinaus eine Vielzahl von Anwendungen: Besonders im Zusammenspiel mit der Foto-App zeigt der S Pen seine Talente und verwandelt sich in einen kompakten Fernauslöser. In der Galerie kann mittels Knopfdruck zwischen den Aufnahmen gewechselt werden. Auch zahlreiche andere Apps können so ferngesteuert werden. Das Wechseln von Präsentationsfolien oder das Auswählen, Starten oder Pausieren von YouTube-Videos ist ebenfalls per Stift möglich.