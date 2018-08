Frau von vermeintlichem Taxler sexuell belästigt

Die 24-jährige Österreicherin hatte am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Pradlerstraße in Innsbruck bei einer Haltestelle auf einen Bus gewartet. Plötzlich blieb ein Pkw stehen und der Lenker fragte, ob sie mitfahren wolle. Nach Angaben der Polizei sei die Frau zunächst davon ausgegangen, dass es sich um ein Taxi handelt, und bat den Lenker deshalb, dass er sie zu den „Bögen“ bringen solle.