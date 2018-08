Vier Verletzte bei Unfall im Unterland

Am Samstag um 23.25 Uhr fuhr ein Österreichischer (25) in Kundl mit einem Auto von der Biochemiestraße auf die Tiroler Straße in Richtung Wörgl ein, wobei er einen aus Richtung Radfeld kommenden Pkw übersah. Die Lenkerin, eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein, die im Fahrzeug noch ihren Mann (53) und ihre Söhne (21,19) mitführte, konnte nicht mehr anhalten und fuhr mit voller Wucht in die Beifahrertüre des 25-jährigen Fahrzeuglenkers. Dabei wurde ihr Fahrzeug über den rechten Fahrzeugrand hinausgeschleudert und kam auf dem Gehweg neben der Straße zum Stehen. Die Frau, ihr Mann und der 19-jährige Sohn sowie der Lenker des abbiegenden Pkw wurden bei dem Unfall erheblich verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 25-jährige Autofahrer verweigerte jedoch die Behandlung und verließ das Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.