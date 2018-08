„Barry“ nach 11 Tagen aus steilem Gelände gerettet

Das Frauchen war mit ihrem Berner-Sennen-Mischling am 12. August am Weg vom Kärlingerhaus ins Tal, als der achtjähriger Hund entwischte. Judith B. aus Baden-Württemberg verlor ihren Liebling aus den Augen, hörte erst noch ein Bellen, dann war es aber still. Sie versuchte zu dem Hund zu gelangen, doch das Gelände war zu steil, auf ihre Rufe kam keine Reaktion. „Ich bin davon ausgegangen, dass er abgestürzt ist“, schildert sie.