Bis zu 500 Asyl-Lehrlingen droht die Abschiebung

Mehr als 1000 junge Flüchtlinge machen derzeit während ihres Asylverfahrens in Österreich eine Lehre - doch die Hälfte hat bereits einen negativen Asylbescheid in erster Instanz. Daher nehmen die Appelle, allen ein Bleiberecht zumindest während der Ausbildung zu geben, derzeit so an Menge und Dramatik zu. Eine Internet-Petition dafür hatte Samstag, 14 Uhr, schon 57.693 Unterstützer.