4000 Verdachtsfälle, aber erst drei abgearbeitet

Beim für’s Staatsbürgerschaftswesen zuständigen FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek war das Problembewusstsein in Sachen austrotürkische Doppelstaatsbürger schon da (mindestens im Jänner 2017), bevor ab Mai des Vorjahres Listen mit Tausenden solcher Fälle zu kursieren begannen. 12.000 türkischstämmige Personen mit Hauptwohnsitz in Oberösterreich sind da drauf, von denen bei 4000 schon seit August 2017 angenommen werden kann, dass sie neben der österreichischen auch die türkische Staatsbürgerschaft haben - was zur Aberkennung der österreichischen führen müsste.