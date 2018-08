So verbrachten Leser den heurigen Super-Sommer

Abkühlung an den Seen

Sandra und Michael Oberdorfinger aus Micheldorf genossen das schöne Wetter ebenfalls daheim: „Wir haben alles was wir brauchen, mit unseren Kindern machten wir einige Ausflüge zum Attersee.“ Ebenfalls nach Abkühlung und Erholung an den heimischen Seen und in der Natur suchte Thomas Ganser aus Steinhaus bei Wels.