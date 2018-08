Nordic Arena bleibt weiterhin umstritten

Wer auf dem rumpeligen Weg in den Hellmonsödter Ortsteil Oberaigen fährt, kann sich nicht vorstellen, dass dort tausende Autos zu großen Sportveranstaltungen anrollen sollen. Doch genau dort, in einem Hochmoor und auf grüner Wiese an der Grenze zu Reichenau und Sonnberg, will der Verein Nordic Arena auf knapp zehn Hektar ein Sportzentrum bauen.