Jugendanwältin rügt Alleingang bei Ausgehzeiten

FPÖ-Politiker in Sorge um Jugendliche

In einer Aussendung schon am 20. April wurde das so begründet: „Gerade angesichts der Vorfälle sexueller Belästigung und Gewalt der letzten Monate, die gezeigt hätten, dass der unkontrollierte Zuzug von jungen männlichen Migranten auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko für unsere Jugendlichen gebracht habe, sei eine Verlängerung der Ausgehzeiten sicher das falsche Signal aus der Politik für besorgte Eltern.“