„Run“auf das Turnen in freier Natur

Outdoor-Parks sind stark im Aufwind

Bereits seit 2011 versucht Erwin Fried, Gründer und Geschäftsführer von „FreeGym“, Menschen dazu zu bringen, das Work-out ins Freie zu verlegen. In Oberösterreich befinden sich bereits an sechs Standorten (Wilhering, Hochburg-Ach, Perg, Hörsching, St.Florian, Kirchdorf an der Krems) Fitnessparks in der Natur und in Puchenau wird der siebente dieser Art, mit Ende nächster Woche, fertig gestellt.