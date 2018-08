Gelegenheitskauf: 400 Bikes aus Hamburg für Linz

Unfassbar! Fast ein Jahr waren 10.000 nigelnagelneue Bikes des chinesischen Leihrad-Anbieters O-Bike in Hamburg-Barsbüttel zwischengelagert. Die Firma hatte die Fahrräder damals für den geplanten Start des Drahtesel-Verleihs in Hamburg mit Containern in die Stadt gebracht. Gestartet wurde jedoch nie und nun meldete O-Bike schließlich Insolvenz an.