Fallen für Wühlmäuse und Ratten gehören gesichert!

„Die Nachfrage nach Wühlmaus-Kanonen ist sehr groß, wir müssen nachbestellen“, hieß es am Dienstag bei den Waffenhändlern Weitgasser und Kettner in Linz. Die Verkäufer wissen um das Risiko dieser Selbstschussanlagen, die mit einer Platzpatrone „scharf“ gemacht werden: „Wenn man ganz vorne hingreift, kann die Ladung schon einen Finger abreißen.“ Daher wurde auch Patrick schwer verletzt, als er die ungesichert aufgestellte Falle in einem unbeobachteten Moment mit seiner rechten Hand auslöste.