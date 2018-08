Wie JKU den Minister um mehr Geld bezirzen möchte

Lern-Unterstützung für Studierende

Weiters wichtig, so Lukas: mehr „Unterstützung während des Studiums“. Da soll das neue Learning Center im Obergeschoß der Hauptbibliothek punkten: „Hier wird nicht stumm nebeneinander gelernt, sondern wir bauen eine Lernwerkstatt, in der auch in der Gruppe gelernt werden kann und in der Tutoren gebucht werden können.“ Das soll mithelfen, Studienverzögerungen und -abbrüche zu verhindern.