Einbürgerungen nehmen in Oberösterreich wieder zu

Österreichweit waren die Zuwächse in Niederösterreich, plus 43,2 Prozent auf 915 Einbürgerungen, die höchsten. Das Gegenteil passierte in den anderen beiden Nachbarbundesländern, vor allem in Salzburg, wo die Einbürgerungen um 46,9 Prozent auf 137 Fälle zurückgingen; in der Steiermark beträgt das Minus auch noch 10,9 Prozent auf 399 Einbürgerungen. Die österreichische Gesamtsteigerung beträgt plus 7,5 Prozent, Oberösterreich liegt also ein wenig darunter.