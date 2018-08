Hüne strippte nach der Verhaftung

Beim Prozess, nach drei Monaten U-Haft und ohne Alkoholeinfluss, gab sich der vollbärtige Hüne geläutert. Mit leiser Stimme gab er die Vorwürfe zu, teils erinnerte er sich nicht mehr. Was war passiert? Nachdem der Deutsche mit zwei Kumpanen im Mai in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße 10 € erbettelt hatte, investierte man das Geld prompt in eine Flasche Amaretto. „Da kippte plötzlich die Stimmung“, erzählte ein Freund des Angeklagten, „und er schlug mir ohne Grund mit der Faust sechsmals ins Gesicht und zerbrach mein Handy.“ Beim anderen Kollegen wackelten nach Schlägen des Hünen mehrere Zähne.