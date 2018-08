Gott, die gute Hausfrau

Die Bibel beschreibt, was Gott tut

Gott richtet uns auf und stärkt uns. Gott ernährt und kleidet uns und weiß, was wir brauchen. Gott hört geduldig zu, ist Ratgeberin und Mahnerin. Gott wird angesichts menschlicher Dummheit auch mal zornig und lässt sich immer wieder versöhnen. Wenn etwas aus dem Ruder gelaufen ist, bringt Gott es wieder in Ordnung. Lauter Hausfrauentätigkeiten, die Gott da übernimmt. Hausfrauen ernähren die anderen Mitglieder des Haushalts - kaufen ein, kochen, waschen wieder ab. Hausfrauen kleiden die anderen Mitglieder des Haushalts - waschen und bügeln. Hausfrauen richten andere Mitglieder im Haushalt wieder auf - wenn die Lehrerin unfair war oder der Chef gemein. Sie stärken die anderen Haushaltsmitglieder mit ihrer Liebe und ermutigen sie, wenn sie Sorgen haben und verzagt sind. Sie machen Ordnung und schaffen so eine gute Grundlage für das Zusammenleben der Familie.