Herstellerfirma plant Schweizermesser ohne Klinge

Klinge als Waffe, nicht als Werkzeug interpretiert

Doch ein Element steht nun auf dem Prüfstand – die kleine Messerklinge! Denn wie Firmenchef Carl Elsener in einem Interview mit dem Schweizer „Blick“ erklärte, hafte an dem Werkzeug schon länger ein „Waffenimage“. So werde mittlerweile in weiten Teilen der Welt das Schweizer Messer eher als mögliche Waffe statt als praktisches Hilfsmittel verstanden. Daher wird jetzt an einem Modell ohne Klinge getüftelt.