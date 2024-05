Der geheimnisvolle „Riki“ und das rote Brecheisen

Am 29. September haben Passanten eine bewusstlose und am Kopf blutende Frau am Treppelweg in Hallein-Rif entdeckt. Schädelbruch, Operation und psychische Probleme waren die Folgen beim Opfer. „Die Ärzte glaubten anfangs an einen Sturz“, schildert Staatsanwältin Sandra Wimmer am Montag im vollen Verhandlungssaal des Salzburger Landesgerichtes.