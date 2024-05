Dänemark und Österreich spielen im selben Team

Karner und sein Kollege Bek sehen trotz vieler Widerstände gegen weitere Verschärfungen des Asylrechts in Europa auch Bewegung in ihrem Sinne. Ministerkollegen, die an der Konferenz teilgenommen haben, seien durchaus der Meinung, „dass neue Ansätze erforderlich sind und wir die Regeln auf europäischer Ebene in diese Richtung ändern sollten“. „Wir sind uns alle einig, dass es so, wie es derzeit ist, nicht funktioniert“, so Karner. Aus Europa waren unter anderem Vertreter aus Italien, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Schweden und Tschechien anwesend.