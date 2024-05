Welche neuen Formen Sexualität im Alter annimmt

Sexualität nimmt im Alter neue Formen an

Bei Männern nehmen Erektionsprobleme allerdings schon ab dem 50. Lebensjahr kontinuierlich zu. Daher geht es vielen Menschen im Alter mehr um Zärtlichkeit und Nähe, weniger um reinen Geschlechtsverkehr, wie man ihn in jungen Jahren praktiziert hat. „Ein Paar, bei dem Sexualität – egal in welcher Form – immer eine große Rolle gespielt hat, wird auch im Alter sexuell lebendig bleiben, auch wenn sich die Zugangsweise ändert“, sagt Expertin Gerti Senger.