„Du kannst Männern ihre Triebe nicht abgewöhnen“, zeigt sich „Wildsau“ Lydia Kelovitz in der Diskussion überzeugt. Sie wünsche sich trotzdem einen treuen Partner. Was es heutzutage auch erschwere, in einer langen Partnerschaft zu bleiben, ist die generelle Einstellung zu Beziehungen: „Man kann jederzeit wen austauschen oder einfach wegwischen“, so Kelovitz. Rebecca Rapp versteht nicht, warum viele so agieren: „Es ist doch wunderschön, ein Leben zu teilen“, so die Sängerin. Wie die beiden auf das Fremdgehen ihres Partners reagieren würden, sehen Sie im Video oben.