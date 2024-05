„Inkassobüros verdienen sich dumm und dämlich“

Um 17 Prozent mehr Personen als im Vorjahr wandten sich erstmals an eine Stelle, zeigen sich die Schuldnerberatungen alarmiert. Durchschnittlich sind Personen, die sich an die Schuldnerberatung wenden, mit 55.000 Euro überschuldet. Häufigster Grund ist der Verlust des Jobs oder ein niedrigeres Einkommen (etwa durch Karenzierung oder Pensionsantritt). Am zweithäufigsten mangelt es an gutem Umgang mit Geld. Rund 18 Prozent haben sich als Selbstständige finanziell übernommen. „Alarmierend ist für uns, dass bereits jede achte Person die hohen Lebenshaltungs- und Wohnkosten als Überschuldungsgrund nennt“, sagt Clemens Mitterlehner, Chef der Schuldnerberatungen. Der Wert ist zweimal so hoch wie im Vorjahr.