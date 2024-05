Ihre Tipps für „Wetterfühlige“!

„Der April, der macht, was er will“ – wer von uns kennt diesen Spruch nicht? In den letzten Wochen hat er sich auf jeden Fall bewahrheitet. Die Wetterkapriolen in unserem Land haben uns mitunter ganz schön zu schaffen gemacht. Besonders für ältere Menschen, aber auch „Wetterfühlige“, ist solch ein Auf und Ab nicht nur körperlich anstrengend. Welche Tipps haben Sie für Betroffene?