Fünfzig Novitäten zum Kronos-50er

Musikalische Antwort auf den Vietnamkrieg

Der nächste Schlüsselmoment kam für Harringtonmit dem Streichquartett „Black Angels“ von George Crumb, einer musikalischen Antwort auf den Vietnamkrieg und die Weltsituation in den 1970ern: In 13 Sätzen mit Referenzen an Schubert, die Renaissance, an Jimi Hendrix und Béla Bartók, ist es das erste elektrisch verstärkte Streichquartett, mit Verzerrungen, mit ungewöhnlichen Klangquellen wie Gongs, gestimmten Kristallgläsern und Sprechgesang in unterschiedlichen Sprachen.