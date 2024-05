Wiener Ärztekammer warnt vor Antibiotika-Engpässen

„Wir haben vor Kurzem zum wiederholten Male die Meldung bekommen, dass seit Wochen Ospen, vor allem in der Darreichungsform als Saft, in Österreich nicht verfügbar ist. Leider passiert dies bei einer hohen Infektionsrate (...)“, sagte Kinderarzt George Zabaneh in einer Aussendung der Wiener Ärztekammer. Ospen wird ihm nach etwa bei Scharlach, Angina und Mittelohrentzündungen eingesetzt. Erfolge die Therapie bei Kindern nicht zielgerichtet, erhöhe sich das Risiko für Resistenzbildungen im späteren Leben. Resistenz bedeutet, dass Bakterien gegen Antibiotika widerstandsfähig sind.