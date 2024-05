Deutschland holt Botschafter aus Russland zurück

Die Entscheidung, den Diplomaten Alexander Graf Lambsdorff in die Hauptstadt zu holen, gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag bekannt. „Das ist ein übliches Vorgehen nach vergleichbaren Ereignissen, wie wir sie erlebt haben“, erklärte sie. Der Botschafter soll sich demnach für eine Woche in Berlin aufhalten und dann nach Russland auf seinen Posten zurückkehren.