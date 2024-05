Zwölf Bier intus, versucht Polizei zu bestechen

„Er hat sich verhalten, wie ein Kleinkind“

Und das passte ihm überhaupt nicht. „Was bewirkt der Alkohol nach so viel Bier? Er benimmt sich halt nicht mehr so, wie er soll. Er hat sich verhalten wie ein Kleinkind.“ Dreimal warf er seinen Schlüsselbund – mit immerhin 15 Schlüsseln – in Richtung der Beamten. Mehrmaliges Ermahnen blieb zwecklos: „Einsichtig war er null.“ Als die Polizisten ihm erlaubten noch etwas aus seinem Auto zu holen, blieb er trotzig in dem Fahrzeug sitzen, klammerte sich mit aller Kraft am Lenkrad und Sitzen fest.