Salzburger Bullen sind echte Balkan-Profis!

Während die Rose-Crew auch vor einer Woche beim 1:0 in Skopje gegen Tetovo jubeln durfte, mussten Kapitän Ulmer und Co. unter dem Deutschen das einzige traumatische Balkan-Erlebnis verkraften. Das 0:0 nach Heim-1:1 bedeutete in Rijeka das Aus in der Königsklassen-Quali. Morgen in Belgrad wäre dasselbe Ergebnis indes sicher kein Halsbruch.