„Flying Fox“: Brüder bei Kollision schwer verletzt

Am Ziel zurück gerutscht

Der 15-Jährige konnte sich jedoch am Ziel nicht festhalten und rutschte etwa 20 bis 30 Meter zurück, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Jugendlichen kam. Dabei zogen sich beide schwere Verletzungen zu. Sie wurden von der Bergrettung geborgen und mit der Rettung, bzw. dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.