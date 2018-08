Die besten Bücher für den Sommer

Manchmal genügt ein Sommer um das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. So ist es zumindest Sadie passiert. Als ihr perfektes Leben durcheinandergerät, beschließt sie einige Wochen bei ihrer Tante am See zu verbringen. Sie möchte sich erholen und ihre Wunden lecken, die ihr Exmann hinterlassen hat. Aber am allerwichtigsten: Ruhe vor Männern. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Familie gemacht. Denn einer ihrer zwei Cousins setzt alles daran, ihr eine Rundumerneuerung zu verpassen. Und sie mit dem neuen Nachbarn Desmond zu verkuppeln, scheint sowieso bereits entschlossene Sache aller zu sein.



Sadie ist natürlich wenig begeistert - Desmond ist ihr schlimmster Albatrum: groß, sonnengebrannt, muskulös,… und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, versteht er sich auch noch blendend mit ihren Kindern. Aber irgendeinen Fehler muss er doch haben - schließlich ist er ein Mann. Während der Sommer seinen Lauf nimmt, scheint Sadies Leben immer komplizierter statt leichter zu werden: Ihr eröffnet sich eine neue Karrierechance, ihr fieser Ex stellt ihr nach und ihre Tante, Dody, enthüllt ein trauriges Geheiminis. Aber vielleicht ist ein bisschen Chaos genau das, was sie jetzt braucht.