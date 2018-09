Teufel Real Blue NC: Ist jetzt endlich Ruhe?

Einen soliden Job macht derweil die Geräuschunterdrückung - wenngleich sie nicht so stark ist wie etwa beim Mitbewerber Bose. Im Test filterte sie vor allem niederfrequente Geräusche trotzdem recht gut aus der gerade abgespielten Musik, bei Stille ist sie durch ein leichtes, den Umgebungslärm überlagerndes Rauschen wahrnehmbar. Ihre Stärke liegt vor allem bei konstanten niederfrequenten Tönen wie Motorgeräuschen. Höhere, nicht konstante Töne wie Stimmen werden nicht so effektiv herausgefiltert. Schreiende Kinder in Bus, Flugzeug oder Bahn vermögen den Lärmschutz also zu durchdringen. Auf längeren Reisen ist die Filterung der Motorgeräusche aber für sich allein schon praktisch.