Das Sommermärchen in der Region Grimming beginnt

Das Geschichtenfestival „Der Berg. Das Tal.“ bringt bis Sonntag internationale Größen der Erzählkunst in die obersteirische Region Grimming-Donnersbachtal. Los geht es bereits am Donnerstag mit Klangstationen in der Donnersbachklamm und Gruselgeschichten im Gewölbekeller der Donnersbacher Kirche.