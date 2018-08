Staatsanwaltschaft „schlief“: Tod bleibt ungesühnt

Rückblende zum 17. Mai 2017: Um 19.39 Uhr fährt ein Lkw-Chauffeur (61) aus Allerheiligen in St. Thomas am Blasenstein von der Sonne geblendet ungebremst auf einen Radfahrer (63) aus Saxen auf. Dieser wird in eine Wiese geschleudert, stirbt an einem Genickbruch.