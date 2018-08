Öl am Herd vergessen: Wohnblock wurde evakuiert

Glimpflich endete in der Nacht zum Freitag ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Saalfelden. Für die Bewohner war es trotzdem die helle Aufregung: Weil ein Deutscher (33) sich eine mitternächtliche Speise zubereiten wollte, stellte er einen Topf mit Öl auf den Herd, vergaß diesen aber. Die Küche geriet in Brand, dichter Rauch stand sofort in allen Räumlichkeiten. Alle Mieter mussten das Haus verlassen.