Drogenbotin „nur aus Liebe“: Zwei Schuldsprüche

Die Frau (31) tat es bereitwillig - insgesamt geht es bei den dreien um fast 20 Kilogramm Suchtgift mit einem Wert von mindestens 170.000 Euro, die binnen weniger Monate in Umlauf gebracht worden sind. Von einem großen Drogenring will die Angeklagte aber nichts wissen: „Ich dachte, sie brauchen alles für sich selbst. Mein Freund hatte mich gebeten, die Drogen zu holen, die mir in den Kofferraum gelegt wurden. Ich tat alles nur aus Liebe“, erklärt sie treuherzig. Der Freund selbst schweigt eisern und nach dem mutmaßlichen Bandenboss selbst wird mit europäischem Haftbefehl gesucht.