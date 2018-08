Amsterdam: Geldstrafen für rüpelhafte Touristen

Ein Schluck aus der Bierdose auf offener Straße, die spontane „Erleichterung“ an der nächstgelegenen Hausmauer, achtlos weggeworfener Müll, der seinen Weg einfach nicht in den Mistkübel findet - gegen all das geht nun die Stadt Amsterdam vor. Um „Erziehungsarbeit“ bei Touristen und Besuchern zu leisten, werden schlechtes Benehmen künftig bestraft und die Sünder ordentlich zur Kasse gebeten.