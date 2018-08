Deutscher Gleitschirmpilot im Ennstal abgestürzt

Der Deutsche war um 12.20 Uhr unmittelbar nach dem Start von einer Rampe am Stoderzinken (2048 Meter Seehöhe) in Schwierigkeiten geraten und stürzte mit seinem Gleitschirm aus rund sechs Metern Höhe zu Boden. Mitglieder der Bergrettung und Zeugen führten die Erstversorgung an der Unfallstelle durch, dann wurde der Mann ausgeflogen. Die Erhebungen zur Unfallursache seien noch am Laufen, hieß es seitens der Polizei.