Mädchen (16) bei Mofa-Unfall schwer verletzt

Das Manöver eines Autolenkers (24) aus Ottnang am Hausruck, der im Ortsteil Alexenau mit seinem Pkw in Weyregg am Attersee zu den Badeplätzen einbiegen wollte, hatte am Sonntagnachmittag einen schweren Auffahrunfall zur Folge. Ein nachkommender Mofalenker (16) aus Atzbach dürfte das zu spät gesehen haben. Das Zweirad krachte auf das Auto und stürzte um.