Camping: Urlauben im rollenden Hotel boomt wie nie

Mobiles Urlauben boomt wie nie! Immer mehr Oberösterreicher genießen die Vorteile des Campingurlaubs. Flexibilität, Freiheit und Selbstständigkeit sind nur einige Aspekte, die die Sonnenhungrigen zum Urlaub am Campingplatz verleiten. Auch das vielfältige Angebot an den unterschiedlichsten Plätzen lockt viele Urlauber an.