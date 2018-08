„Fortnite“-Macher Epic legt sich mit Google an

In der Android-Welt gibt es eine zentrale Anlaufstelle für die App-Bedürfnisse der meisten Nutzer: den Google Play Store. Das momentan populärste Online-Spiel des Planeten wird man dort aber auf absehbare Zeit nicht bekommen. Tim Sweeney, Chef des „Fortnite“-Entwicklers Epic, will den Hit dort nicht feilbieten, weil er nicht 30 Prozent der Erlöse an Google abliefern will.