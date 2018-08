Bis zur Nachspeise: Beim Grillen ist alles möglich

„Selbst gegrillt ist lustig und schmeckt viel besser. Zudem rundet Grillen am See einen tollen Urlaubstag ab“, erzählt Sigrid aus Kirchdorf/Krems. Sie hat sich kurzerhand dazu entschieden, mit ihren zwei Töchtern sowie deren Freundinnen am Traunseeufer ein paar Würstchen und Steckerlbrot zu grillen. Jetzt, an warmen Sommertagen, heizen viele Landsleute abends den Grill an.