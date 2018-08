Unwetter-Opfer werden nun per „WhatsApp“ gewarnt!

Nach dem verheerenden Unwetter am Mittwoch wird in Pettneu am Arlberg weiter mit Hochdruck an der Beseitigung der Schlamm- und Geröllmassen geschuftet. Die Arbeiten bei den komplett überfüllten Geschiebebecken könnten sich bis in den Herbst hineinziehen. Und das wiederum bedeutet: Bei jedem Gewitter herrscht ab sofort Gefahr in Verzug! Gefährdete Anrainer werden nun täglich via WhatsApp-Nachrichten gewarnt. Rasche Evakuierungen seien unmöglich!