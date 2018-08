Nach heftigen Unwettern: Aufräumen am Arlberg

Geschiebebecken war binnen Minuten voll

Die Unwetter waren am Mittwoch gegen 18.30 Uhr über den Bezirk Landeck gezogen. Innerhalb kurzer Zeit stiegen die Pegel der Bäche an. Selbst ein rund 60.000 Kubikliter fassendes Geschiebebecken in Pettneu füllte sich innerhalb kurzer Zeit und ging über. Ein Murenabgang und Schlammlawinen führten zu Vermurungen und Verklausungen. Zudem rutschten Baumstämme und Geröll in die Rosanna. Laut einer Schätzung der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) fielen im Bereich Pettneu innerhalb kurzer Zeit über 60 Liter Regen. An den Messstationen in St. Anton am Arlberg und am Galzig wurden 44,4 bzw. 35,5 Liter gemessen.