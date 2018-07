Villach: Oma und zwei Enkerl aus Feuer gerettet!

Schock für eine fünfköpfige Familie in Villach: Montagfrüh wurde das ausgebaute Dachgeschoß ihres Hauses in Neufellach ein Raub der Flammen. Die 76-jährige Großmutter und ihre beiden Enkeltöchter (7 und 16 Jahre alt) konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden enorm.