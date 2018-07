Motorradlenker (19) krachte in Dämmerung gegen Reh

Reh starb an Unfallstelle

Dabei kam der junge Lenker zu Sturz, wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz von Neuhofen an der Krems mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz eingeliefert. Für das Reh gab es keine Hilfe, es verendete an der Unfallstelle.