Mädchen stürzte in Klettergarten acht Meter ab

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr benutzte ein 10-jähriges Mädchen aus Deutschland in einem Kletterwald in Bichlbach eine Seilrutsche, um von einer Plattform zur anderen zu gelangen. Sie wurde mittels Karabinern an zwei Sicherungsseilen eingehängt. Nach dem Ankommen beim Zielpunkt hat das Mädchen die Karabiner nicht am Endpunkt eingehängt, sondern an ihrem Hüftgurt. Sie verlor anschließend das Gleichgewicht und rutschte an der Seilrutsche wieder retour in Richtung Anfangsplattform. An der tiefsten Stelle des Seiles blieb die Rutsche stehen und das Mädchen konnte sich nicht mehr halten. Sie stürzte rund acht Meter auf einen Weg. durch den Sturz verletzte sich das Mädchen am linken Sprunggelenk unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kempten geflogen.